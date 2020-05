Kontaktlinse: IACLE Webinare von deutschen Ausbildungseinrichtungen

Gemeinsamkeit bei der Weiterbildung

Die International Association of Contact Lens Educators (IACLE) ist ein globales Netzwerk von 2.500 Kontaktlinsenausbildern aus 91 Ländern. Durch die Bereitstellung von zahlreichen Ausbildungsmaterialien, Fortbildungsprogrammen, Live-Online-Webvorträgen und Diskussionsforen unterstützt IACLE Kontaktlinsenausbilder, um weltweit den höchstmöglichen Standard in der Kontaktlinsenausbildung sicherzustellen. Im Rahmen der COVID-19 Pandemie haben sich die Dozent/Innen der vier in Deutschland vertretenen IACLE Ausbildungszentren zusammengetan, um im Mai gemeinsam vier deutschsprachige Webinare für deren Studierende anzubieten. Jedes der angebotenen KL-Webinare von einer der Schulen kann durch die Studierenden aller Schulen besucht werden. Vortragende sind Prof. Dr. Christian Kempgens (Beuth Hochschule für Technik Berlin Studiengang Augenoptik/Optometrie), Sylvia Wulf (Fielmann Akademie Schloss Plön), Prof. Wolfgang Sickenberger, Philipp Heßler und Laura Hanenberg (Ernst-Abbe-Hochschule Jena) sowie Dr. Stefan Bandlitz (Höhere Fachschule für Augenoptik Köln).