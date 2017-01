Kontaktlinsenlounge.de: Kooperation mit Alcon Vision Care gestartet

große Testaktion für Clubmitglieder

Die vor drei Jahren in Leipzig gegründete Kontaktlinsenlounge.de ist der größte deutsche Shoppingclub für Kontaktlinsenträger. Zu Beginn des neuen Jahres offeriert das Unternehmen seinen 25.000 Mitgliedern und jedem interessierten Kontaktlinsenträger einen kostenlosen Test der neuen Monatslinse Air Optix plus HydraGlyde von Alcon Vision Care.

„Wir arbeiten seit der Gründung mit allen großen Herstellern von Markenkontaktlinsen zusammen und können aufgrund der seit 2013 stetig gewachsenen Mitgliederzahl nicht nur attraktive Clubpreise, sondern immer wieder auch interessante Vorteilsaktionen anbieten.“ - freut sich Kerstin Schilling, die Gründerin der Leipziger kontaktlinsenlounge.de.

In der aktuellen Aktion wird den Kunden eine praktische sechs plus eins Box angeboten. Die siebte Kontaktlinse ist damit praktisch umsonst und kann unabhängig von der 6er Box getestet werden. Sollte der Kunde mit dem neuen Produkt nicht zufrieden sein, werde die ungeöffnete Sechserpackung innerhalb von 14 Tagen zurückgenommen.

„Natürlich sind im hartumkämpften Markt des Onlinehandels mit Kontaktlinsen solche Geschenkaktionen auch bei uns nicht an der Tagesordnung. Dennoch können wir auf der Grundlage unserer guten Geschäftsbeziehungen zu den Markenherstellern unseren Clubmitgliedern jederzeit ein fair ausbalanciertes Verhältnis von Service und Preis bieten. Bei absoluter Markenqualität aller von uns angebotenen Produkte bieten wir damit auch eine Alternative zum stationären Augenoptiker und großen Anbietern wie Fielmann und Apollo. Zusammen mit unseren derzeit 25.000 Clubmitglieder sind wir dabei auf einem sehr guten Weg.“ - betont Kerstin Schilling mit Stolz.