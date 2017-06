Kontaktlinsenlounge.de: Repräsentative Umfrage ausgewertet

Umfrage bringt neue Erkenntnisse

Die Leipziger Kontaktlinsenlounge.de führte Anfang Juni deutschlandweit eine repräsentative Umfrage unter 463 Kontaktlinsenträgern durch.

Darin gaben 70,4 % an, Tageskontaktlinsen beim Sport zu tragen. 18,57 % tun dies sogar ausschließlich beim Sport. Für 29,6 % der Befragten sind Ausgehen und Urlaub die Motivation, zur Tageskontaktlinse zu greifen. Interessante Ergebnisse erbrachte auch die Frage nach dem Allgemeinen Nutzungsverhalten beim Tragen von Tageslinsen. So hat mit 48,16 % fast jeder Zweite angegeben, Tageslinsen in Kombination mit einer Brille zu tragen. Nur 12,53 % der Befragten tragen sie ausschließlich, der Rest in Kombination mit anderen Linsentypen. Hinsichtlich der Häufigkeit ergibt sich folgendes Bild. 40 % tragen die Tageslinsen 5 - 10 mal im Monat. Seltener beziehungsweise öfter gaben jeweils rund 30 % der Befragten als Antwort. Hinsichtlich der bevorzugten Packungsgröße beim Einkauf ergab sich ein deutliches pro für die „Monatspackung“ mit 30 Stück, die von 54 % der Befragten favorisiert wird. Gefolgt von der 90er Packung (28,73 %) und der 10er Packung (14,25 %). 3 % zeigen sich bei diesem Thema je nach Angebot offen in ihrer Entscheidung.