Kuratorium Gutes Sehen: 70. Geburtstag

Für mehr Sehbewusstsein und moderne Augenoptik

Am 20. Juli 2019 wurde das Kuratorium Gutes Sehen (KGS) 70 und blickt dabei auf eine erfolgreiche Geschichte zurück. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 engagiert es sich als eine der ersten deutschen Brancheninitiativen im Gesundheitsbereich für gutes Sehen und gutes Aussehen mit Brille und Kontaktlinsen. Mit Aufklärungskampagnen wie die zur Notwendigkeit regelmäßiger Sehtests und zum „Digitalen Sehen“ setzt das KGS in der Öffentlichkeit Akzente rund um die Sehgesundheit und ist kompetenter Ansprechpartner für die Medien.

Neben den klassischen Medien nutzt das KGS hierfür mittlerweile drei eigene Websites und drei Social-Media-Kanäle. Allein auf den Internetportalen sehen.de, seh-check.de und brillenstyling.de informierten sich in den vergangenen zwölf Monaten rund 1,5 Millionen Fehlsichtige.

„Mit seinen Aktivitäten hat das KGS in all den Jahren wesentlich dazu beigetragen, das aktive Sehbewusstsein der Menschen zu wecken und die Leistungen der modernen Augenoptik bekannt zu machen“, betonte Josef May, KGS-Vorstandsvorsitzender, anlässlich des Jubiläums.

Begonnen hatte alles im Juli 1949. Augenoptiker und Vertreter der Industrie gründeten unter Federführung von Dr. Rolf Rodenstock die Fördergemeinschaft der Deutschen Augenoptik. Ihr Ziel war es, gemeinsam und herstellerneutral über ihre Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Wie dringend die Angelegenheit war, geht aus dem Protokoll der ersten Sitzung hervor: „Die Masse des Publikums ist sich nicht im Klaren, ob sie eine Brille braucht oder ob die Brille dem Gesicht und der Mode entspricht.“

Aufgeklärt wurde anfangs mit Anzeigen, Plakaten, Aufstellern und Informationsmaterial in hohen Auflagen. Und das nicht ohne Augenzwinkern. Erinnert sei an den KGS-Slogan „Mit Brille wär’ das nicht passiert“. Die Sehhilfen avancierten zum modischen Accessoire. Ein Meilenstein war 1967 die Einführung des obligatorischen Sehtests für alle Führerscheinbewerber, zurückzuführen auch auf das Betreiben der Fördergemeinschaft, die sich 1976 in Kuratorium Gutes Sehen umbenannte.

Bis heute sorgt das KGS regelmäßig für Schlagzeilen in den Medien. Großes Echo verzeichnete die Kampagne „Digitales Sehen: Fortschritt mit Risiken und Chancen“. Allein offline erreichten die Informationen in knapp einem Jahr rund 121 Millionen Leser, Hörer und Zuschauer. Schwerpunkt in diesem Jahr sind die „Risikogruppen im Straßenverkehr“.