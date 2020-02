Landesinnung Niedersachsen/Bremen: Politiker mit Durchblick

Sehtests im Niedersächsischen Landtag durchgeführt

Die Landesinnung der Augenoptiker und Optometristen in Niedersachsen und Bremen hat am 30. Januar 2020 erneut eine Sehtestaktion im Niedersächsischen Landtag in Hannover durchgeführt.

Minister, Abgeordnete und Mitarbeiter konnten zwischen 9 und 19 Uhr kostenlos einen Sehtest machen, sich von den anwesenden Augenoptikern beraten lassen und so erfahren, ob ihre klare Sicht noch gewährleistet ist. Von den 137 Abgeordneten des Landtages nahmen 49 das Angebot sehr gern in Anspruch. Insgesamt wurden über den Tag verteilt 179 Sehtests durchgeführt.

Nach dem Prinzip „Wir für Sie – Sie für uns“ machte die Landesinnung die Politik auf vier Eckpunkte aufmerksam, die ihr besonders am Herzen liegen und für die sie die Politik um Unterstützung bittet: