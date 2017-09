Leica Camera AG: Kooperation mit Novacel

„Leica Eyecare“ startet am Brillenmarkt

Die Leica Camera AG weitet ihre Geschäftsaktivitäten aus. Neben Kameras, Objektiven und Sportoptikprodukten gehören ab dem 1. Oktober auch Brillengläser zum Programm des Premiumherstellers aus Wetzlar. Die innovativen wie hochwertigen Leica Gläser werden in Kooperation mit dem Unternehmen Novacel entwickelt und in Frankreich gefertigt. Der Vertrieb des Leica Eyecare Produktprogramms erfolgt über Novacel; die Brillengläser sind im augenoptischen Fachhandel erhältlich.

Die speziell für das Leica Eyecare Sortiment errichtete Fertigungsstraße in Château-Thierry (Aisne) kann durch das kombinierte Knowhow von Leica und Novacel europaweit mit einer der modernsten Produktionsstätten aufwarten. Unter Leica Eyecare werden erstmals Brillengläser in 0,125 Dioptrien-Schritten unter Einhaltung engster Fertigungstoleranzen von ± 0,10 Dioptrien angeboten.

Dr. Andreas Kaufmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Leica Camera AG: „Leica steht mit seiner optischen Expertise seit über einhundert Jahren für beste Bild- und Seherlebnisse. Das Leica Eyecare Brillenglasprogramm ist daher ein logischer Schritt in unserer strategischen Geschäftsentwicklung.“

Rüdiger Düning, Präsident und CEO von Novacel, ergänzt: „Wir sind stolz und glücklich über die Allianz mit Leica. Gemeinsam wollen wir eine neue innovative Generation von Premiumgläsern anbieten und stetig weiterentwickeln.“