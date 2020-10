Leica Eyecare / Novacel: HIPE Award 2020

Auszeichnung für Qualität, Leistung, Service und Effektivität

Erst kürzlich wurde der HighPerformance Award 2020 verliehen.

Leica Eyecare mit Novacel Germany hat als erstes und einziges Unternehmen in der augenoptischen Branche diese Auszeichnung erhalten.

Dieser HiPE Award steht für außergewöhnliche Leistung in Service und Unterstützung des Fachhandels. Von der in den letzten Jahren bei insgesamt 2.000 nominierten Unternehmen wurden nach detaillierten Prüfungen in den Hauptkriterien: Qualität, Leistung, Service und Effektivität nur 30 Firmen ausgezeichnet.