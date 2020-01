Libuda: Pull Up Case wird alltagstauglich

Vorstellung bei Erfindershow „Das Ding des Jahres“ auf ProSieben

Jeder aus der Brillenbranche kennt sie: Die Kollektionskoffer der Pull Up Case GmbH aus Villingen-Schwenningen. Nun geht die Erfolgsgeschichte der patentierten Pull Up Technik weiter: Der im April 2019 vorgestellte Pull Up Reisekoffer hat es in die Erfindershow “Das Ding des Jahres” auf ProSieben geschafft und wird dort am 29. Januar 2020 um 20.15 Uhr von Günter Libuda und Matthias Koch einem breiten Publikum vorgestellt.

Matthias Koch: „Seit etwa 10 Jahren verkaufen wir Kollektionskoffer für die Brillenindustrie in mehr als 60 Länder. Unser Reisekoffer ist eine Weiterentwicklung des Brillenkoffers. Wir haben über drei Jahre an der Entwicklung des Pull Up Reisekoffers gearbeitet.“

Durch die immer kleiner werdenden Hotelzimmer ist es häufig nicht möglich, seinen konventionellen Reisekoffer aufzuklappen, um an seine Sachen zu kommen.

Günter Libuda: „Schränke, um alles ordentlich zu verstauen, sind meist unpraktisch oder gar nicht vorhanden. Mit dem Pull Up Reisekoffer haben Sie diese Probleme nicht mehr: Er bleibt immer auf seinen vier Rollen stehen und der gesamte Inhalt des Koffers ist ohne Bücken oder Knien auf dem Boden mit wenigen Handgriffen erreichbar. Sie haben Ihren mobilen Kleiderschrank immer mit dabei - der Pull Up Reisekoffer revolutioniert das Reisen.“

Der Koffer wird während der Sendung ausgiebig von dem Expertenteam um Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer, den Moderatoren Lena Gercke und Joko Winterscheidt sowie REWE-Chefeinkäufer Hans-Jürgen Moog getestet und ausprobiert.