Lunor: Brillenmanufaktur wirtschaftet klimaneutral

Investments kompensieren CO2 Emissionen

Ein nachhaltiger Umgang mit unseren Ressourcen liegt der Schwarzwälder Brillenmanufaktur besonders am Herzen. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren bereits viele Maßnahmen ergriffen, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Im Juli ging Lunor nun noch einen Schritt weiter: seit diesem Sommer kompensiert das Unternehmen alle seine CO2-Emissionen und wirtschaftet somit komplett klimaneutral.

Die mithilfe des sogenannten CO2-Footprints ermittelten Werte gleicht Lunor mit drei ganz besonderen Projekten der „Fokus-Zukunft GmbH & Co. KG“ aus: mit der Wiederaufforstung von Wäldern in Kolumbien, mit Waldschutzprogrammen in Uruguay und mit dem Bau einer Solarthermie in Indien. Alle drei Investments kompensieren die kompletten CO2-Emissionen der Brillenmanufaktur für die nächsten zwei Jahre.

Diese besondere Maßnahme krönt die bisherigen und ebenso wichtigen Umweltschutz-Aktionen des Unternehmens: Das Firmengebäude in Bad Liebenzell ist dank der Solarmodule energetisch autark und auch die Außendienstflotte wurde in diesem Jahr komplett auf Erdgasfahrzeuge umgestellt. Zudem soll die Beherbergung eines eigenen Bienenvolkes auf dem Firmengelände dem drastischen Bienensterben entgegenwirken.



Doch das war dem Lunor-Vorstandsvorsitzenden Ulrich Fux bisher nicht genug. So kommt immer ein Teil der Mitarbeiter mit dem klassischen Verbrennungsmotor zur Arbeit oder die Versendung der Ware erfolgt auch bei Lunor weltweit über Flug- und LKW-Transporte. Zudem sind der Besuch von und die Teilnahme an internationalen Messen mit längeren Flugstrecken verbunden.

Darum ist es für Lunor eine logische Konsequenz, sich diesen schwierig zu verhindernden Emissionen zu stellen und diese mithilfe des Projektes von „Fokus-Zukunft GmbH & Co. KG“ zu kompensieren und erneut einen elementaren Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.