Lunor: Digital Days

Neuheiten auf internationalem Online-Event präsentiert

Das 30. Jubiläumsjahr begann bei Lunor mit einem exklusiven Online-Event direkt aus der Firmenzentrale im Nordschwarzwald. Die geladenen Pressevertreter der führenden Brillen-, Fashion- und Wirtschaftsmagazine erhielten die Möglichkeit, einen abwechslungsreichen und persönlichen Austausch zu pflegen. Social Distancing gab den Anstoß, neue und innovative Kommunikationswege zu gehen.

Mit dabei waren Lunors CEO, das Design-Team und der Leiter der Manufaktur LUMAG. Das Marketing/PR-Team führte dabei durch die aktuellen Brillenneuheiten 2021.

„Mit diesem Event haben wir eine ganz neue Möglichkeit geschaffen, um mit unseren Partner:innen aus der Branche in Kontakt zu bleiben. Es war uns wichtig, unseren Gästen dabei wirklich einen Mehrwert und Unterhaltung zu bieten, was uns trotz zahlreicher Teilnehmer:innen auf sehr persönlicher Ebene in individuellen Gesprächen gelungen ist“, resümiert Lunor CEO Michael Fux.