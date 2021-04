Lunor: Ein Unikat zum 30-jährigen Jubiläum

Einzigartige Geburtstagskollektion lanciert, erstmals mit Büffelhorn

Mit der Vision gegründet, Fassungen „made in Germany“ von meisterlichem Handwerk und aus hochwertigen Materialien zu fertigen, blickt Lunor auf eine 30-jährige Historie zurück, die zahlreiche Brillenikonen hervorbrachte. Spätestens seit Apple-Gründer Steve Jobs die Lunor Classic Rund zum Kultobjekt machte, ist die Marke in aller Munde – nicht nur bei Kennern.

Zum Jubiläum lanciert Lunor die Kollektion B1 und setzt mit ihr das erste Mal vollständig auf das Naturmaterial Büffelhorn.

Zum individuellen Accessoire wird die B1 vor allem durch ihre einzigartige Färbung: Die außergewöhnliche Beschaffenheit und individuelle Farbstruktur des Naturstoffes machen jede Fassung zu einem Einzelstück. In feiner Handarbeit hergestellt, werden die Naturhornbrillen in Deutschland geschliffen. Anschließend werden sie mit dem typischen Doppelnietscharnier durch das mehrschichtige Hornmaterial vernietet, was in dieser Form einzigartig am Markt ist.

Dass die Wahl für die Jubiläumskollektion auf das Material Büffelhorn fiel, ist kein Zufall – vereint es doch beste Eigenschaften mit einer ressourcenschonenden Gewinnung. Zur Fertigung der Brille wird ausschließlich das Horn des indischen Wasserbüffels verwendet. Dieser wird in Asien als Haus- und Nutztier gehalten und ist äußerst wertvoll für seine Besitzer. Entsprechend werden die Tiere geschützt und wertgeschätzt – die Hörner werden erst nach dem natürlichen Ableben der Tiere verarbeitet. Zudem können die Abfälle, die bei der Bearbeitung des Materials entstehen, als natürlicher Dünger eingesetzt werden.

Die Korrekturfassungen sind in zwei Panto-Formen und einer Anatomic-Form in den Farbvarianten Horn Schwarz, Horn Hellbraun und Horn Braun Gefleckt erhältlich.