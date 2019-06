Lunor: Nachhaltigkeit in all ihren Facetten

Calwer Klostersommer wird zum klimaneutralen Event

Nachhaltiges Handeln und der Schutz der Atmosphäre und Umwelt sind bei der Lunor AG schon seit der Gründung ein zentrales Thema. Bereits seit 2018 wirtschaftet das Familienunternehmen klimaneutral. Nun setzt sich die Lunor AG bei einem Kulturevent in der Region erneut für den Klimaschutz ein.

Der Calwer Klostersommer findet jedes Jahr im Sommer statt und begeistert Künstler wie Besucher gleichermaßen. Da die meisten Besucher mit dem (heute meist noch fossil betriebenen) Auto kommen, werden dabei nicht unerhebliche Mengen an CO2 in die Atmosphäre emittiert. Als einer der Premium-Sponsoren des Kulturevents in Hirsau wird Lunor nun die Auswirkungen des 12-tägigen Festivals auf die Umwelt minimieren.

Im Detail bedeutet dies, dass Lunor die Gesamtmenge CO² inklusive der während der Veranstaltung konsumierten Speisen und Getränke von 15.000 Klostersommer-Besuchern berechnen ließ: Das Ausstoß-Ergebnis beträgt rund 250 Tonnen CO². Die Menge des ausgestoßenen CO² wird durch die Unterstützung eines Waldprojektes in Uruguay kompensiert. Lunor erwirbt dafür Zertifikate, die der ermittelten Menge von CO² entsprechen – mindestens aber für 250 Tonnen CO². Validiert wird dies von der renommierten Rainforest Alliance, Inc. Die Organisation ist dafür bekannt, über die reinen Umweltaspekte hinaus, auch die Menschenrechte der dort ansässigen indigenen Völker zu schützen.