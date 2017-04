Luxottica Deutschland: Neuer Sales Director

Führungsebene neu besetzt

Jens Lindner heißt der neue Sales Director Germany bei der Luxottica Fashion Brillen GmbH Deutschland.

Der 40-jährige Diplom-Betriebswirt kann auf eine umfangreiche 14-jährige Laufbahn im Vertrieb und Customer Marketing im Bereich FMCG zurückblicken und war für internationale Markenkonzerne wie Mars, L´Oréal, Danone und Wrigley in Deutschland und Österreich tätig. In seiner letzten Position war Lindner als Mitglied der Geschäftsführung bei Wrigley Deutschland verantwortlich für alle Vertriebsfunktionen sowie den gesamten Logistikbereich. Dabei gelang es ihm unter anderem, Vertriebskanäle erfolgreich auszubauen, bestehende Kundenbeziehungen weiter zu entwickeln und die Sichtbarkeit und Impulsivität von Kernmarken am Point of Sale zu erhöhen.

Das überzeugte nicht nur Andrea Mazzo, Business Leader DACH Region: „Wir sind sehr froh, Jens Lindner in der Luxottica-Familie willkommen heißen zu dürfen. Mit seiner breiten Erfahrung wird Jens gemeinsam mit unserem Sales-Team die Zusammenarbeit mit unseren Partnern stärken und den Vertrieb unserer weltbekannten Marken weiter ausbauen. Wir freuen uns, gemeinsam mit ihm neue Erfolge zu feiern.“