MAFO-Herausgeber in die Hall of Fame aufgenommen

The Vision Council of America ehrt Jörg Spangemacher

Der Herausgeber des FOCUS und der internationalen Fachzeitschrift MAFO für die optische Industrie und die Schleifereien wurde soeben von den Verantwortlichen der Lab Division in The Vision Council of America für sein Lebenswerk als Journalist und Verleger geehrt und in die Hall of Fame aufgenommen.



Gegründet wurde die Hall of Fame 1987 von der damaligen Optical Laboratories Association (OLA), der heutigen Lab Division in The Vision Council. Auch im heute 33. Jahr ist diese Auszeichnung in der optischen Industrie immer noch als die wertvollste Ehrung anerkannt.



In der Laudatio heißt es, Jörg Spangemacher habe sein journalistisches Leben auf die Darstellung der weltweiten optischen Industrie in MAFO konzentriert. Dazu kam MAFO - The Conference in Mailand, gewidmet als Treffpunkt für die Entscheider der optischen Industrie und der Schleifereien um sich gemeinsam fortzubilden und zu fachlich auszutauschen.



Die Zeremonie zur Aufnahme in die Hall of Fame wird es während der Vision Expo West (VEW) geben.