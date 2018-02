MAFO-The Conference: Vorbereitet auf die industrielle Revolution

Optische Industrie 4.0

Maschinen kommunizieren miteinander, per 3D-Druck werden Fassungen und Brillengläser ausgedruckt und Produkte sind mit dem Internet vernetzt. Das alles lässt sich unter einem Begriff zusammenfassen: Industrie 4.0 oder auch Digitalisierung der Industrie. Denn durch intelligente und vernetzte Systeme wird die industrielle Produktion in Zukunft komplett revolutioniert werden. Das hat Folgen für Menschen, Maschinen und ganze Branchen.

MAFO – The Conference 2018 greift dieses aktuelle und wichtige Thema auf: Am 23. Februar, einen Tag vor der MIDO. Internationale Referenten aus der Industrie diskutieren dazu Themen wie: 3D printing – bringing smart to eyewear, Industry 4.0 in an optical lab, The first optical measurements with flawless 3D sizing und vielem mehr. Tagungsort ist das NH-Hotel direkt gegenüber vom MIDO-Messegelände.

Melden Sie sich hier an: http://mafo-optics.com/register.php

MAFO, das führende englischsprachige Fachmagazin für die internationale optische Industrie wird von der Verlagsgruppe Ratingen produziert und weltweit vertrieben. Weitere Fachmagazine sind FOCUS, DER AUGENSPIEGEL und GlobalCONTACT. Im chinesischen Schwesterverlag erscheinen FOCUS China und CONTACTlens World.