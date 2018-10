Marchon: Auszeichnung mit zwei Silmo d´Or Awards

Marni Eyewear und Salvatore Ferragamo Eyewear Styles gewinnen

Marchon Eyewear wurde bei seiner 25. jährlichen Gala-Preisverleihung, die am Samstagabend im Musée des Arts Forains in Paris stattfand, mit zwei der begehrten Silmo d'Or Awards 2018 geehrt.

Marni Eyewear gewann in der Kategorie „Fashion Trend Korrektionsfassungen“ für den neuen Style des Modells ME2623, ein rechteckiges Design, das in einem markanten Mix aus Acetaten mit kontrastierenden Farben angeboten wird.

Salvatore Ferragamo Eyewear gewann in der Kategorie „Fashion Trend Sonnenbrillen“ für ihren neuen Fiore -Stil des Modells SF184S. Das glamouröse Schmetterlingsdesign zeichnet sich durch eine goldfarbene Rahmenfront mit Dreifach-Verlaufsgläsern aus. Ein einzigartiges, blumenförmiges Detail an jedem der Bügel durchdringt die Linse und erzeugt eine exquisite metallische „Fiore“ -Blüte.

Insgesamt waren in diesem Jahr fünf Marchon-Damenmodelle aus drei verschiedenen Markenkollektionen in zwei Kategorien für einen Silmo d’Or Award nominiert.