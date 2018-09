Marchon / Cutler and Gross: Zusammenarbeit bekannt gegeben

Sonnenbrillen und Korrektionsbrillen für US-amerikanischen Markt

Marchon Eyewear und Cutler and Gross gaben bekannt, dass sie eine langfristige exklusive Vereinbarung für den Vertrieb von Cutler and Gross -Sonnenbrillen und Korrektionsfassungen für den US-amerikanischen Markt getroffen haben.

Diese Vereinbarung nutzt den einzigartigen Umfang und die Expertise des Vertriebsnetzes von Marchon Eyewear in den USA und die verstärkte Konzentration auf das Luxussegment des Marktes.

Das Produktangebot von Cutler and Gross ergänzt das umfangreiche Markenportfolio von Marchon Eyewear, indem es eine einzigartige Produktlinie von britisch beeinflussten optischen- und Sonnenbrillenprodukten anbietet, die in London konzipiert und in Italien hergestellt wurden.

„Cutler and Gross haben ein Vermächtnis von makelloser Qualität und anspruchsvollem britischem Stil aufgebaut“, sagte Nicola Zotta, President und CEO von Marchon Eyewear, Inc. „Diese strategische Ausrichtung spiegelt unseren Respekt für dieses Vermächtnis, unsere Vision für die Zukunft von Cutler and Gross und das kontinuierliche Wachstum und die Bekanntheit von Marchon Eyewear wider, insbesondere in der Luxuskategorie.“

Graham Cutler, Gründungspartner von Cutler and Gross, kommentiert: „Wir haben geduldig nach einem Partner gesucht, der das gleiche Ethos wie Cutler and Gross teilt, nämlich die Qualität der Dienstleistung, ein sehr gutes Produkt und die Kundenzufriedenheit. Wir von Marchon Eyewear sind fest davon überzeugt, dass wir diesen langfristigen Partner gefunden haben, der uns helfen wird, unser Geschäft in den USA auszubauen und zu verbessern. Mit der Erfahrung, dem Know-how und dem Personal, das Marchon Eyewear vor Ort hat, sind wir sicher, dass wir unseren Kunden den bestmöglichen Service bieten können.“

Es ist geplant, dass die Cutler and Gross-Produktlinie in den USA in ausgewählten Kaufhäusern, Fachgeschäften und bei Premium-Sonnenbrillen- und Optikhändlern verkauft wird und weiterhin in den Einzelhandelsgeschäften von Cutler and Gross in New York und Los Angeles erhältlich sein wird, sowie online unter cutlerandgross.com.