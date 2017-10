Marchon Eyewear: Lizenzvertrag verlängert

Bestehende Partnerschaft großzügig verlängert

Marchon Eyewear und Calvin Klein haben die langfristige, mehrjährige Verlängerung ihres globalen Eyewear-Lizenzvertrags angekündigt.

Dieser Vertrag steht für das exklusive Design, die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb der Korrektur- und Sonnenbrillenkollektionen von Calvin Klein, Inc., unter den Marken Calvin Klein 205W39NYC, Calvin Klein und Calvin Klein Jeans. Die Verlängerung kennzeichnet den 25-jährigen Meilenstein seit Marchon und Calvin Klein, Inc. 1992 zum ersten Mal Lizenzpartner wurden.

„Wir sind unglaublich stolz darauf, unsere langjährige und erfolgreiche Partnerschaft mit Calvin Klein fortzusetzen und Teil dieser spannenden und unter Raf Simons kreativer Vision wiederbelebten Marke zu sein“, sagte Nicola Zotta, Präsident und CEO von Marchon Eyewear. „Unsere perfekt eingespielten Arbeitsteams teilen das gleiche Verlangen nach höchster Qualität. Wir sind davon überzeugt, dass wir weiterhin innovative Designs und Produkte herstellen werden, die das Eyewear-Business von Calvin Klein vorantreiben.“

„Über die Verlängerung unserer Partnerschaft mit Marchon Eyewear sind wir sehr erfreut. Wir glauben an die Stärke unserer langjährigen Zusammenarbeit und an die Qualität des Produkts, das wir zusammen kreieren“, äußerte Steve Shiffman¸ CEO von Calvin Klein, Inc. „Wir blicken einer Fortsetzung der anhaltenden und spannenden Ausweitung unserer globalen Marke Calvin Klein in der Eyewear-Kategorie zusammen mit unserem geschätzten Geschäftspartner zuversichtlich entgegen..”