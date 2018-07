Marchon / G-III Apparel: Neuen Lizenzvertrag unterzeichnet

Zusammenarbeit für DKNY und Donna Karan New York Brillen

Marchon Eyewear und G-III Apparel Group gaben bekannt, dass sie eine langfristige exklusive globale Lizenzvereinbarung für DKNY und Donna Karan New York Brillen abgeschlossen haben.

Die weltweiten Produkteinführungen im Rahmen der Lizenzvereinbarung beginnen ab März 2019 mit DKNY Sonnenbrillen und optischen Brillen. DKNY Brillen werden den modernen Touch der globalen Lifestyle-Marke verkörpern und sich von DKNYs ikonischen Sportswear- und Accessoire-Angeboten inspirieren lassen. Es ist geplant, das Angebot kurz darauf um Donna Karan New York Sonnenbrillen und optische Brillen zu erweitern.

Jeffrey Goldfarb, Executive Vice President der G-III Apparel Group, äußerte sich wie folgt, „Die innovativen Designs, das starke Markenportfolio und die globalen Vertriebsmöglichkeiten von Marchon Eyewear zeugen von ihrer führenden Position auf diesem Markt. Unsere Partnerschaft mit Marchon Eyewear ist ein großartiges Beispiel für unsere kontinuierliche Strategie, die weltweite Reichweite unserer Lifestyle-Marken DKNY und Donna Karan New York zu maximieren.“

„Wir sind sehr stolz auf die Zusammenarbeit mit G-III und DKNY, einer der am meisten bewunderten amerikanischen Modemarken der Welt“, so Nicola Zotta, President und CEO von Marchon Eyewear. „Wir freuen uns darauf, einzigartige Brillenkollektionen zu entwerfen, die den ikonischen Stil von DKNY beispielhaft darstellen und Teil des Wachstums und des Erfolgs der Marke sein werden.“

Die neue Linie soll weltweit in ausgewählten Warenhäusern, Fachgeschäften und Premium-Sonnenfach- und Optikergeschäften sowie in DKNY-Einzelhandelsgeschäften und online bei DKNY.com verkauft werden.

Marchon Eyewear hatte bereits von 1999 bis 2004 die Brillen-Lizenzen für DKNY und Donna Karan New York.