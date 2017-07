Marchon Germany: 20. Geburtstag in Deutschland

Brillenhersteller feiert 20jähriges Jubiläum in Deutschland

Seit 1983 lässt sich Marchon von New York inspirieren und differenziert sich dadurch auf seine eigene Art und Weise. Von Deutschland aus erfüllt das Unternehmen nun schon seit 20 Jahren seine Mission, Menschen sehen zu helfen. Marchon hat durch spannende Designs, technische Innovationen, hochqualitative Fertigung und einen strukturierten Vertrieb ständig Trends gesetzt und Marken aufgebaut. Dadurch konnten neue Maßstäbe gesetzt und Änderungen bewirkt werden, die das Brillenunternehmen von heute definieren.

„Es ist eine tägliche Freude, Teil eines der aufregendsten Unternehmen in der optischen Industrie zu sein, in dem unsere manifestierten Werte Ehrlichkeit, Offenheit, Respekt und vor allem Spaß in allen Bereichen gelebt werden. Zusammen mit dem Marchon Germany Team bin ich in der Lage, ein auf Vertrauen und Respekt basierendes ArbeitsUmfeld zu schaffen. Diese Erfolgsformel übertragen wir durch eine starke Partnerschaft direkt auf unsere Kunden. Gemeinsam als Partner erfolgreich zu sein, ist unser täglicher Antrieb. Ich bedanke mich bei allen Kollegen und Partnern, die meine bisherige Zeit bei Marchon Germany zu einer großen Freude gemacht haben.“ – Tony Klijn, Managing Director

„Die Möglichkeit, Teil eines so großen Unternehmens zu sein und eine Landesniederlassung von Beginn an mit aufzubauen, hat mich Ende der 90er Jahre dazu bewegt, ein Teil von Marchon zu werden. Es ist bis heute ein sehr gutes Gefühl, für so ein starkes und zuverlässiges Unternehmen zu arbeiten und direkt an der kontinuierlichen Weiterentwicklung beteiligt zu sein. Danke Marchon Germany für die letzten 20 Jahre.“ – Angelika Schmidt, Key Account Supervisor