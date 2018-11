Marchon: Kick Off 2019

Optikevent der Ersten Liga zum Jahresstart

Am 8. und 9. Januar leitet von 16:00 – 22:00 Uhr die Fachveranstaltung „Kick Off 2019“ eine neue Brillensaison ein. Wie bereits in den beiden erfolgreichen Vorjahren laden DeRigo, Eschenbach, Marchon, Menrad, Marcolin und Safilo zu zwei Ordertagen. Acht große, deutsche Fußballstadien dienen als Austragungsorte für die Präsentation der neuesten Brillenmode.

Interessierte können sich unter http://www.kickoff2019.de anmelden.

Auf den Spielflächen in Berlin, Hamburg, Gelsenkirchen, Mainz, Hannover, Köln, München und Stuttgart zeigen sich ausnahmsweise einmal nicht talentierte Ballkünstler, sondern die neuesten Brillenmodelle nationaler und internationaler Marken. Über 40 Kollektionen können von den Zuschauern mit fachkundigen Blicken in exklusiver Atmosphäre begutachtet werden. „Kick Off 2019“ ist nicht nur die erste Optikveranstaltung im Jahr, sondern auch ein hervorragender Schauplatz für die aktuellen Brillen-Trends.