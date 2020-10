Marchon: Lizenzvertrag mit Converse

Neue Brillenkollektion ab Januar 2021

Marchon Eyewear und Converse gaben den Abschluss ihrer exklusiven, langfristigen globalen Lizenzvereinbarung bekannt.

Die aktuellen Sonnenbrillen- und Korrektionsbrillen-Kollektionen, die im Rahmen dieser neuen Partnerschaft entworfen wurden, werden ab Januar 2021 weltweit eingeführt. In Anlehnung an die legendären Schuhe der Marke, insbesondere Chuck Taylor All Star und Pro Leather, werden die Brillen-Modelle mit erkennbaren Motiven und Designelementen wie dem „All Star“-Emblem und dem „Star Chevron“-Logo ausgestattet.

Mit seinem klassischen und zugleich modernen Ansatz richtet sich das Brillensortiment an Erwachsene und Jugendliche. Die 16 Sonnenbrillen und 43 Korrektionsbrillen-Designs werden zu erschwinglichen Preisen angeboten. Kunden erwartet eine Mischung aus klassischen und trendigen Formen mit den einzigartigen Farbpaletten und Designmerkmalen der Marke, die dem begeisterten Converse-Fan bestens vertraut sind. Die Marke richtet sich an alle Geschlechter im Alter von 12 bis 35 Jahren, findet jedoch weltweit und über Generationen hinweg Resonanz.

„Marchon freut sich sehr über die Zusammenarbeit mit Converse, einer Kultmarke, die eine langjährige Position in der Schuh- und Bekleidungbranche innehat“, gab Nicola Zotta an, Präsidentin und CEO von Marchon Eyewear. „Wir freuen uns darauf, einzigartige Brillenkollektionen zu entwerfen, die den Stil und die Authentizität von Converse verkörpern und gleichzeitig Teil des Wachstums und des weiteren Erbes der Marke sind.“

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Marchon Eyewear bekannt zu geben“, sagte Jon Trappan, VP/GM für Bekleidung und Accessoires von Converse. „Wir arbeiten daran, das Accessoires-Geschäft von Converse zu stärken, und wissen, dass Marchons Expertise im Bereich Brillen unsere Bemühungen ergänzen und verbessern wird, um Produkte zu entwickeln, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen und gleichzeitig ihren individuellen Stil zum Ausdruck bringen.“

Die neue Brillenkollektion wird weltweit in ausgewählten Geschäften für Sonnen- und optische Brillen, sowie online auf eyeconic.com verkauft.