Marcolin: Gesamtkonzept für Asien entwickelt

Investitionen und Marktpräsenz in Asien gestärkt

Die Marcolin Group hat einen Plan für kräftigen Wachstum und Organisationsstärkung, sowie Vertriebsstrategien und Logistik der Handelsströme im asiatischen Markt entwickelt, um dem erneuerten Wachstum beim Optik- und Sonnenbrillensegment in diesem Bereich entsprechen zu können.

Um die Investitionen in der Region zu stützen, wurde bereits Ende 2017 damit begonnen, das Personal der in Hongkong basierten Tochtergesellschaft für die APAC-Länder auszubauen. Für den lokalen Optikmarkt in Hongkong wurde ein neues Team aufgestellt. Zusätzlich wurde das Design- und Produktteam für die Entwicklung von geeigneten Modellen für den asiatischen Markt gestärkt. Zur Marketingabteilung kamen neben Ausbildungsprofis auch Verkaufs- und Kundendienstabteilungen hinzu, die ihr Personal ebenfalls aufgestockt haben.

Dank der gemeinsamen Bemühungen der Design- und Produktteams in der Longarone-Zentrale und dem Hongkonger Regionalbüro, können alle Hauptmarken der Marcolin Group auf eine größere Anzahl "asiatenfreundlicher" Modelle und Passformen zurückgreifen, die dem Geschmack des fernöstlichen Verbrauchers entsprechen, mit spezifischen Produkten für Korea, Japan und Südostasien. Die Entwicklung dieser Kollektionen wird nicht nur betriebsintern vorangetrieben, sie profitiert auch von der jahrzehntelangen Erfahrung einiger lokaler Partner in Schlüsselmärkten.

Im Juli 2018 wurde die Zusammenarbeit mit einem der größten Logistikdienstleister und Spediteure für die Mode- und Luxusindustrie in Asien aufgenommen. Mit der Eröffnung einer exklusiven, in Hongkong basierten Logistikplattform, wurde es möglich, nicht nur den lokalen Markt, sondern alle APAC-Länder zu bedienen und durch die Verkürzung der Wiederbeschaffungszeit für Kunden und Verkaufspunkte das Serviceniveau mit mehr Effizienz im Logistikfluss weiter zu verbessern.

Im Oktober 2018 verdoppelte Marcolin UK (Hong Kong Branch) Ltd. die Bürofläche durch den Umzug an einen besseren und repräsentativen Standort im Harbour City Shopping Komplex, mit großartigem Blick über den Victoria Harbour, das pulsierende Herz der Stadt und eine der weltweit renommiertesten und exklusivsten Luxus-Einkaufsstraßen. Weiterhin sind im neuen Quartier ein großer Showroom, Verkaufsbüros sowie das neue Team untergebracht, das sich um den lokalen Markt in Hongkong kümmert.