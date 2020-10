Marcolin Group: Neue Niederlassung in Australien

Globale Präsenz wird ausgebaut

Die Marcolin Group baut ihre globale Präsenz durch die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Sydney weiter aus.

Die australische Tochtergesellschaft spielt eine Schlüsselrolle für das Wachstum in der APAC-Region mit dem Ziel, die kommerziellen Synergien mit dem derzeitigen Regionalbüro in Hongkong zu stärken. Die Neueröffnung in Australien bestätigt die langfristige Strategie der Marcolin Group, ihr Geschäft in der Region auszubauen. Dadurch kann das Unternehmen direkt auf dem Markt präsent sein und als Handelszentrum für das gesamte Netzwerk unabhängiger und lokaler Ketten fungieren, die sich um den Vertrieb des Markenportfolios kümmern.

Der Hauptsitz befindet sich im Northpoint Tower im Herzen von North Sydney. Das Gebäude beherbergt auch einen neu gestalteten Ausstellungsraum, Verkaufsbüros sowie ein neues Team, das sich dem lokalen Markt widmet. Die Handelsorganisation kümmert sich um Vertrieb, Kundendienst und Kundenbetreuung für Australien und Neuseeland.

Das globale Netzwerk der Marcolin Group besteht aus 13 weltweiten Niederlassungen in Europa (Benelux, DACH, Frankreich, Italien, Nordics, Portugal, Spanien, Großbritannien), Amerika (USA, Brasilien), Asien (Hongkong, Singapur) und Australien (Sydney), 4 Joint Ventures (China, Russland, Mexico, VAE) und mehr als 150 internationalen Partnervertriebshändlern.