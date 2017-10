Marcolin Group: Strategische Veränderungen verkündet

Führungsstrukturen neu organisiert

Mit sofortiger Wirksamkeit ist Giovanni Zoppas zum Executive Vice Chairman folgender strategischer Bereiche der Marcolin Group ernannt worden: Lizenzen, Internationale Angelegenheiten, Personalmanagement sowie rechtliche und institutionelle Kommunikation. Zwischenzeitlich wurde Giovanni Zoppas zum CEO des im Januar geschlossenen Joint Ventures zwischen LVMH und der Marcolin Group ernannt.

Das Ziel dieser Veränderungen ist es, die bestmöglichen Ergebnisse in der gemeinsamen Interessenausrichtung der verschiedenen Stakeholder zu erzielen. Als CEO der Marcolin Group ist Massimo Renon ernannt worden, welcher seit Januar 2017 in der Marcolin Group als weltweit kaufmännischer Geschäftsführer tätig war. Sinngemäß dieser Veränderungen wird Giovanni Zoppas dem neuen CEO Massimo Renon die notwendige Unterstützung für seinen Erfolg in dieser Rolle geben.