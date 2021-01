Marcolin Gruppe: Neue Kommunikationsmanagerin

Roberta Viganó ist neue Marketing Communication Managerin

Die Marcolin Gruppe gab die Ernennung von Roberta Viganò zum Marketing Communication Manager bekannt. Viganò wird für die weltweiten Kommunikationsaktivitäten der Marken der Gruppe verantwortlich sein und die Bereiche PR, Media Planning & Buying und Digital Communication beaufsichtigen. Das Ziel dabei: die Kommunikationsstrategie und Präsenz der Marken im Unternehmensportfolio auf globaler Ebene zu stärken.

Roberta Viganò verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Kommunikation, die sie im Laufe der Jahre in der Mode- und Luxusindustrie gesammelt hat, u.a. bei Bally, wo sie als Head of Communications & Marketing EMEA tätig war. Die Ernennung der neuen Kommunikationsexpertin, die ihren Sitz in Mailand haben wird, ist laut Marcolin Teil des Erneuerungsprozesses des Unternehmens, der 2020 mit der Ernennung von Fabrizio Curci zum Group CEO begann.