Marcolin / Guess: Kampf gegen Brustkrebs

Zusammenarbeit mit The Get In Touch Foundation

Das vierte Jahr in Folge engagieren sich Guess und Marcolin Group im Kampf gegen Brustkrebs. Dieses Jahr schließen sie sich mit der amerikanischen Non-Profit-Organisation The Get In Touch Foundation zusammen und präsentieren eine spezielle Eyewear Capsule Kollektion.

Die Capsule Kollektion besteht aus einer Sonnen- und einer Korrektionsbrille. Beide ziert an den Bügelenden die ikonische Schleife, das Symbol für den Kampf gegen Brustkrebs, in Roségold. Beide Modelle kommen in einem speziellen, pinkfarbenen Etui und sind ab Oktober 2019 - dem offiziellen Brustkrebsmonat - erhältlich.

Zudem unterstützt Marcolin USA die The Get In Touch Foundation mit einer Spende.