Marcolin: Joint Venture mit Luxus-Händler im Mittleren Osten beschlossen

Zusammenarbeit mit der Rivoli Gruppe bekannt gegeben.

Die Marcolin Gruppe hat die Unterzeichnung eines Joint Ventures mit der Rivoli Gruppe verkündet, eine der größten Luxusgüter-Händler im Mittleren Osten. Das Joint Ventures, genannt Marcolin Middle East, gehört zu 51% der Marcolin Gruppe. Sein Headquarter wird in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässig sein. Von dort werden die Brillenkollektionen des Markenportfolios von Marcolin vertrieben: Tom Ford, Balenciaga, Ermenegildo Zegna, Montblanc, Roberto Cavalli, Tod's, Emilio Pucci, Swarovski, Dsquared2, Diesel, Just Cavalli, Kenneth Cole, Timberland, Guess, Gant, Harley-Davidson, Marciano, Skechers und Web.

Giovanni Zoppas, CEO der Marcolin Gruppe, bestätigt: „Die wertvolle, auf lange Zeit angelegte Handels-Vereinbarung mit der Rivoli Gruppe und die starke persönliche Beziehung und Zusammenarbeit entwickelte sich in den letzten Jahren mit Mr. Ramesh Prabhakar, unserem Partner in dem Joint Ventures. So wurde diese elementare Partnerschaft im Mittleren Osten weiter gestärkt, in einer Region, die zukünftig für unser Portfolio und Unternehmen einen Schlüssel-Markt für die Luxus- und Modebranche und die Verbreitung unserer Marken darstellt."