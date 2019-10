Marcolin: Lizenvereinbarung mit MAX&Co. unterzeichnet

Modemarke ab 2020 als Fassungskollektion verfügbar

MAX&Co., eine bedeutende Marke auf dem Modemarkt, kommt zum Marken Portfolio der Marcolin Gruppe hinzu. Dafür wurde eine Lizenzvereinbarung mit dem globalen Exklusivrecht für Design, Produktion und Vertrieb von Sonnen- und Korrekturbrillenfassungen für Damen unter der Marke MAX&Co. für den Fünfjahreszeitraum 2020 bis 2024 unterzeichnet. MAX&Co hat anlässlich der Mailänder Modewoche ein neues Unternehmensimage und eine neue Designrichtung vorgestellt, die in Qualität, Originalität und Vielseitigkeit perfekt ausgewogen sein soll.



Elia Maramotti, Brand Director der Marke, sagt: "Die Partnerschaft mit Marcolin ist für MAX&Co. ein wichtiger Entwicklungsschritt. Zusammen werden wir immer fortschrittlichere Produkte erarbeiten, mit besonderem Augenmerk auf Design und Materialien und derselben Philosophie, die bereits den Entwurf unserer Kollektionen begleitet“.



Die von der Marcolin Gruppe entwickelten Sonnen- und Korrekturbrillen der Marke zeichnen sich durch Leichtigkeit, eine umfassende Farbpalette und modernes Design aus. Modern ausgelegte, klassische Formen, bereichert durch die markentypischen Unterscheidungsmerkmale, stehen dabei neben Modellen mit dynamischen und modischen Linien. Die Eyewear-Kollektion ist ab 2020 weltweit bei ausgesuchten Optikern und in den MAX&Co. Boutiquen erhältlich.



Massimo Renon, CEO der Marcolin Gruppe, erklärt: “Wir freuen uns, diese Vereinbarung mit MAX&Co. abgeschlossen zu haben, sie ist eine Bereicherung für unser Angebot im Segment Damenbrillen. Die Möglichkeit, am Design, der Produktion und dem Vertrieb dieser Marke arbeiten zu können, ermöglicht es uns, neue Stil- und Kreativitätsmodalitäten auszuprobieren und im Bereich Eyewear das volle Potential des modernen Images von Max&Co. auszuschöpfen”.