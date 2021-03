Marcolin: Strategischer Führungswechsel angekündigt

Stephan Hinkerode wird Head of UK, Nordics & DACH

Marcolin kündigt einen strategischen Führungswechsel in UK und Nordics an.

Stephan Hinkerode, derzeitiger Geschäftsführer der Marcolin Deutschland GmbH, wird die Rolle des Head of UK, Nordics & DACH übernehmen und direkt an Antonio Jové, Head of EMEA Marcolin, berichten. Stephan Hinkerode, der die Marcolin Deutschland GmbH seit 2016 leitet, verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Brillenbranche und war in der Vergangenheit unter anderem für die Entwicklung von prestigeträchtigen Luxusmarken in diesem Segment verantwortlich.

Die neue Führungsstruktur stärkt die Präsenz von Marcolin in Großbritannien und den skandinavischen Ländern sowie der DACH-Region weiter. Dadurch will Marcolin neue Synergien zwischen diesen europäischen Schlüsselmärkten erreichen und sein Engagement stärken, den besten Service für seine Kunden zu bieten.

Die einzelnen Märkte werden ihre bisherigen lokalen Bezugspunkte und Büros in London, Stockholm und Köln beibehalten, um Kontinuität und ein effizientes operatives Geschäft zu gewährleisten.