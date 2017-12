Marcolin: Vertriebsübernahme für Gant Eyewear

Neue Lizenz-Marke übernommen

Marcolin Deutschland GmbH teilte mit, dass sie ab Januar 2018 den Vertrieb der Gant Eyewear Collections in den DACH-Ländern direkt übernehmen wird. Gant, die amerikanische Lifestylemarke mit europäischer Eleganz, wurde 1949 gegründet; ihre hochwertige Handwerksqualität zeigt sich heute auch in der Eyewear Collection. Die DACH-Länder sind ein starker und bedeutender Markt für diese Marke, weshalb sich die Marcolin Deutschland GmbH dazu entschlossen hat, den Vertrieb in diesem Bereich direkt zu managen.

Die Marcolin Deutschland GmbH liefert in diesem Raum bereits Produkte für die Brillen-Lizenzen von Tom Ford, Moncler, Ermenegildo Zegna, Montblanc, Roberto Cavalli, Tod's, Emilio Pucci, Swarovski, Dsquared2, Diesel, Just Cavalli, Timberland und Guess.

Präsentiert wird die neue Gant Eyewear Kollektion auf der Opti.