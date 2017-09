Mark’Ennovy: Außendienst erweitert

Drei neue Regionalverkaufsleiter

Um die kompetente und persönliche Betreuung Ihrer Kontaktlinsen – Spezialisten zu vertiefen, hat Mark‘ Ennovy sein Vertriebsteam verstärkt. Der Hersteller für maßgefertigte Kontaktlinsen erweitert sein Team um drei neue Regionalverkaufsleiter: Sabine Otero für Mitteldeutschland, Matthias Sosna für Süddeutschland und Jürgen Hartz für Norddeutschland. Alle drei Regionalverkaufsleiter verfügen über eine jahrelange Erfahrung in der Kontaktlinsenanpassung.

Nadine Ohletz, Vertriebsdirektorin Deutschland & Österreich kommentiert:“Unser Engagement gilt der Wertsteigerung in jeder Phase der Kontaktlinsenreise, vom ersten Gespräch mit dem Kunden bis hin zum erfolgreichen Abschluss der Anpassung. Als Unternehmen haben wir maßgeblich in die Erweiterung unserer Regionalverkaufsleiter/-innen investiert, da wir an die Wichtigkeit glauben, jedem Kunden die ideale Kontaktlinse anpassen zu können und nahezu jeden Sehbedarf zu erfüllen.“