Mark´Ennovy / Brien Holden Vision Institute: Strategische Partnerschaft

Exklusive Lizenzvereinbarung unterzeichnet

Das Brien Holden Institute und Mark’Ennovy geben mit großer Freude ihre strategische Allianz bekannt. Von beider Seiten wurde eine exklusive Lizenzvereinbarung unterzeichnet, um neue, verbesserte Designs für weiche Slikonyhydrogellinsen auf den Markt zu bringen. Ziel dieser Allianz ist es, die Myopie- und Presbyopiekontrolle weiterhin auszubauen.

Rund die Hälfte der Weltbevölkerung wird bis 2050 kurzsichtig sein; außerdem wird das Durchschnittsalter in Europa bis 2045 von 44 Jahren auf über 45 Jahre ansteigen. Daher haben Mark’Ennovy und das Brien Holden Vision Institute entschieden, ihre beiderseitigen Stärken zu bündeln und neue Designs vom Brien Holden Vision Institut im Produktportfolio von Mark’Ennovy zu integrieren. Bei diesem Vorhaben wird Mark’Ennovy seine volle Kompetenz und Kapazitäten im Bereich Produktion individuell gefertigter Linsen zu erschwinglichen Preisen einbringen. Das Brian Holden Vision Institute steuert die patentierten Designs wie „EDOF“ (erweiterte Tiefenschärfe) bei.

CEO und Gründer von Mark’Ennovy George Sarrouf kommentierte die Partnerschaft wie folgt: „Seit unserer Gründung im Mai 1997 hat sich unser Unternehmen immer als Ziel gesetzt, sich in Bereichen der standardisierten Massenfertigung und -vermarktung von der Konkurrenz abzuheben. Somit bietet Mark’Ennovy auch eine Korrektion in den komplexeren Gebieten des Astigmatismus und der Presbyopie mit einem konstanten Versprechen von Premium-Qualität und Service. Seitdem uns das Brien Holden Institut unterstützt, freuen wir uns auf die Realisierung neuer Meilensteine in Visuskorrektion für die Verbesserung der Lebensqualität unserer Kunden.

Yvette Waddell, COO des Brien Holding Vision Institutes fügte hinzu: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Mark’Ennovy und darauf unsere neuartigen EDOF- Designs der Myopiekontrolle und Presbyopiekorrektur auf die nächste Stufe zu bringen. Diese werden einzigartig auf das Auge jeder Person zugeschnitten. Noch wichtiger ist unsere Vision, das Fortschreiten der Myopie bei allen Kindern zu verlangsamen, um ihr Risiko einer dauerhaften Sehbehinderung zu reduzieren und so eine drohende Krise im Gesundheitswesen anzugehen.“