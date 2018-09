Mark´Ennovy: Führungswechsel D-A-CH

Josipa Kern wird neue Geschäftsführerin in Deutschland und der Schweiz

Mark´Ennovy freut sich Josipa Kern als neues Führungsmitglied begrüssen zu können. Die Schweizerin ist seit dem 1. Juli 2018 als Mitglied der Geschäftsleitung sowie als General Manager D-A-CH und Osteuropa bei Mark’Ennovy mit an Bord. In ihrer Rolle ist sie dafür verantwortlich, die hoch gesteckten Wachstumsziele in diesen Märkten sicherzustellen und den Bekanntheitsgrad der Marke zu stärken.

Josipa Kern verfügt über eine mehr als 10-jährige Erfahrung im Vertrieb und Aufbau von Marken und deren Märkte. Mit ihrer profunden Erfahrung in allen Bereichen des Managements und ihrem breiten Netzwerk in der Region ist sie eine wertvolle Ergänzung des Führungsteams von Mark’Ennovy.

Josipa Kern, Geschäftsführerin Mark’Ennovy D-A-CH: „Es ist mir ein persönliches Anliegen, Mark’Ennovy als erfolgreiches Unternehmen in existierenden wie neuen Märkten weiter zu entwickeln. Ich freue mich auf die Vielfältigkeit und die Innovationen, die in den nächsten 12 Monaten kommen werden. Mark’Ennovy wird weiterhin ihre Kunden in den Mittelpunkt stellen und zusammen mit ihnen Projekte unkompliziert und verlässlich zur Umsetzung bringen.“