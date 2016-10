Mark´ennovy: Team verstärkt

Neil Goodenough als Group Director R&D und Engineering Effort

Mark´ennovy gibt die Ernennung von Neil Goodenough als leitenden Direktor für Forschung & Entwicklung bekannt. Neils Zuständigkeiten sind die Optimierung der technischen Abläufe wie auch die Entwicklung neuer Produkte, Technik und Materialentwicklung in Madrid, Romsey und Widnes.

Nach nahezu 20 Jahren in der Branche ist Neil einer der erfahrensten R & D Personen in der Industrie im Bereich der Kontaktlinse, hierzu zählt auch die Entwicklung einiger der meistverkauftesten Kontaktlinsenmarken Multinationaler Unternehmen, inklusive Toric und Multifokal.

Neil kommentiert seine Entscheidung :” Für mark’ennovy zu arbeiten bedeutet für mich Leidenschaft für Innovation und den Blick voraus für die stetige Verbesserung der Kontaktlinsen-Industrie. Unser Produktportfolio ist eines der Vielseitigsten auf dem Markt und liefert nahezu unbegrenzte Möglichkeiten an Materialien, Parametern und Geometrien. Ich freue mich Meilensteine zu setzen und die Entwicklung neuer aufregender Produkte voranzutreiben und weiter an unserer Passion zu arbeiten, erfolgreiche und hoch profitable Linsen in den Markt zu bringen.”