Mark`Ennovy: Verstärkung in Deutschland

Ivan Sincek als neuer Key Account Manager

Mark´Ennovy erhält mit Ivan Sincek einen neuen Key Account Manager für Deutschland. In seiner Rolle wird er den Ausbau der Beziehungen zu Großkunden mitverantworten und direkt an Josipa Kern, Director Business Development von Mark’Ennovy, rapportieren.

Ivan Sincek ist gelernter Augenoptiker und Optometrist. Mit seiner über 10-jährigen Erfahrung in der Anpassung und im Vertrieb verbindet er praxisorientierte Fachkenntnisse mit einem fundierten Sinn für den betriebswirtschaftlichen Erfolg der Kunden von Mark’Ennovy. Vor seiner bisherigen Tätigkeit war er bereits in der Vergangenheit viele Jahre erfolgreich für Mark´Ennovy in Spanien und Deutschland tätig.

Josipa Kern kommentiert: „Es ist eine große Freude, dass wir Ivan wieder zurück in unsere Firma haben. Er ergänzt das Team hervorragend und wird dank seiner großen Vertriebserfahrung und seinem erstklassigen Know-how maßgeblich dazu beitragen, die hoch qualitative Produktpalette von Mark’Ennovy weiter im Markt zu positionieren.“