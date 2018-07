Mark´Ennovy: Vertriebsteam verstärkt

Vertrieb in Deutschland und Österreich ausgebaut

Um das weitere Wachstum von Mark’Ennovy wird das Team durch zwei neue Key Account Manager verstärkt. Heinz Ziegler ist nun für Kunden in Süddeutschland und Österreich zuständig. Uwe Jentzsch wird für die Betreuung von Kunden in Norddeutschland verantwortlich sein. Beide verfügen über eine langjährige Erfahrung in der optischen Branche und dem Vertrieb von Kontaktlinsen. Dank ihrer hohen Expertise und Kenntnisse des Marktes sind sie in der Lage, die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen und gemeinsam mit ihnen individuelle Lösungen auszuarbeiten.

Josipa Kern, seit Anfang Juli Geschäftsführerin von Mark’Ennovy DACH, freut sich über die Verstärkung des Teams: „Mark’Ennovy hat in der Region DACH dank der innovativen und überzeugenden Produktpalette großes Potential für unsere Kunden“.