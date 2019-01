Mark’Ennovy: Vertriebsteam verstärkt

Unterstützung für Norddeutschland und Schweiz

Um das weitere Wachstum von Mark’Ennovy zu unterstützen, wird das Team in DACH durch zwei weitere Personen verstärkt.

Jürgen Hartz übernimmt neu als Area Sales Manager den Außendienst für unsere Kunden in Norddeutschland. Anja Rapp wird als neue Key Account Managerin künftig für die Betreuung der Kunden in der Schweiz verantwortlich sein. Beide sind gelernte Augenoptikmeister und haben eine langjährige Erfahrung in der Kontaktlinsenanpassung und dem Vertrieb von Kontaktlinsen. Dank ihrer hohen Expertise, Produkt- und Marktkenntnisse sind sie bestens in der Lage, die Kundenbedürfnisse zu verstehen und individuell zugeschnittene Lösungen auszuarbeiten.

Josipa Kern, seit Juli 2018 Geschäftsführerin von Mark’Ennovy DACH, freut sich über die neuen Teammitglieder: „Die personelle Verstärkung wird es unseren Kunden ermöglichen, noch besser vom Potential der innovativen Produktpalette von Mark’Ennovy zu profitieren. Wir freuen uns auf das engere Zusammenarbeit mit unseren Kunden und das gemeinsame Wachstum im 2019!“