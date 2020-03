Markus T: Mein #coroNO Moment

Social Media-Kampagne zum Teilen positiver Momente in Krisenzeiten

Um auch in Zeiten der Corona-Krise nicht die Nähe zu Partnern, Kunden und Endkunden zu verlieren, hat Markus T die Kampagne Mein #coroNO Moment auf seinen Social Media-Kanälen ins Leben gerufen. Auf Instagram und Facebook möchte der Brillenhersteller positive Momente seiner Mitarbeiter festhalten und zeigen, wie sie mit der Situation rund um eingeschränkte Produktion und Home-Office umgehen: „Wir verringern die Distanz durch Einblicke in unser Leben. So schlimm die Situation auch ist – wir möchten den positiven Kern darin sehen. Zum Beispiel, dass jeder von uns Zeit gewinnt, weil die Welt sich irgendwie langsamer dreht. Zeit, in der wir vielleicht Dinge tun, die wir sonst vor uns herschieben“, teilt das Unternehmen aus Gütersloh mit.

Zudem wird Social Media-like zum Mitmachen aufgefordert: Jeder der ein Teil der Kampagne werden möchte, kann die Beiträge von Markus T liken, teilen oder seinen eigenen positiven Moment unter #coroNO posten.