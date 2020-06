Markus T: Schutzbrillen neu gedacht

Safe Eyes bietet individuellen Augenschutz

Eine Schutzbrille muss in erster Linie einen Zweck erfüllen: Sie muss Schutz bieten. Markus T entwickelte ein völlig neues Konzept für Schutzbrillen, individuell und flexibel, wie die Träger. Die Fassung der Safe Eyes Schutzbrille ist in je zwei verschiedenen Farb- und Formvarianten erhältlich. Ergänzt wird die Fassung um den jeweiligen Schutzschild. Auch der Schutzschild ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: nur für die Augen, der in Kombination mit einem Mund-Nase-Schutz getragen wird oder für das gesamte Gesicht. Außerdem gibt es getönte Schutzschilde in drei verschiedenen Farben. Ganz egal welche Ausführung, alle lassen sich schnell, einfach und sicher montieren und austauschen. Reinigung und Desinfektion funktionieren problemlos. Außerdem lassen sich alle Safe Eyes Fassungen in Sehstärke verglasen. So behalten Brillenträger den Durchblick – auch mit zusätzlichem Schutz. Ob für den Eigenbedarf zum Schutz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder als zusätzliches Sortimentserweiterung im Geschäft – Safe Eyes Schutzbrillen bieten ein unkompliziertes Vetriebskonzept über den Online-Shop http://www.safe-eyes.de.

Mit der Safe Eyes App (Apple App-Store, verfügbar ab Mitte Juni 2020) können die verschiedenen Schutzbrillen bereits vor dem Kauf virtuell anprobiert werden.