Matt Optik: Kundenvertrauen sorgt für Auszeichnung

Platz 1 beim Deutschlandtest von Focus Money

Eine Verbraucherstudie von Focus Money, Ausgabe 48/2018 kürte Matt Optik zum Sieger im „Deutschlandtest“. Insgesamt wurden 12,5 Millionen Verbraucher zu mehreren Themen befragt. In der Kategorie, welchem Optikfachbetrieb sie am meisten Vertrauen entgegenbringen, sprach sich die Mehrheit der Befragten für das Regensburger Unternehmen mit seinen bundesweit 87 Filialen aus.

„Wir setzen auf ein dichtes Filialnetz und Kompetenzzentren, weil wir unsere Kunden in allen Belangen individuell beraten und auf fachlich höchstem Niveau betreuen möchten“, so Geschäftsführer Michael Matt. Der Unternehmer beschäftigt ausschließlich ausgebildete Fachkräfte. Diese könnten bei Fragen der Mode, bei Sonderanfertigungen oder bei medizinischen Spezialfällen am besten beraten.

Der viertgrößte Optikfachbetrieb in Deutschland pflegt dabei das Credo des Firmengründers Bernhard Matt: Für den Kunden immer nur das Beste, „auch im Zeitalter des Onlinehandels“, fügt Michael Matt hinzu, der den Betrieb des Vaters in zweiter Generation führt. Mit diesem Anspruch könne man in jedem Preissegment punkten. „Dass wir mit unserer Arbeit so viel Vertrauen ernten und deutschlandweit auf dem ersten Platz landen freut uns, ehrt uns und ist uns selbstverständlich ein Ansporn, das Leistungsniveau weiter zu heben“, betont Michael Matt.