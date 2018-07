Medizin: Glaukom-Forschung

Immunsystem maßgeblich beteiligt an der Glaukom-Entstehung

Eine Arbeitsgruppe am Knappschaftskrankenhaus Bochum erforscht die Ursachen der Glaukomentstehung, um neue Möglichkeiten der Früherkennung und Therapie zu eröffnen.

Das Glaukom, verläuft bei vielen Betroffenen aufgrund seiner Symptomarmut über lange Zeit unbemerkt. Die Diagnostik ist für den Augenarzt oft nicht ganz einfach, wenn neben dem wichtigsten Risikofaktor, einem erhöhten Augeninnendruck, weitere klinische Zeichen fehlen. Eine Forschungsgruppe der Augenklinik am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum versucht daher, andere Krankheitsmechanismen zu entschlüsseln, um frühzeitig einen Glaukomverdacht abklären zu können und hat bei ihren Untersuchungen nun den Einfluss des Immunsystems nachweisen können.

Die jetzt in der Fachzeitschrift „Scientific Reports“ (Nature Publishing Group) publizierte Arbeit mit dem Titel „S100B immunization triggers NFκB and complement activation in an autoimmune glaucoma model“ beschäftigt sich mit einer Beteiligung des Komplementsystems, einer der Säulen der menschlichen Immunabwehr, an der Entstehung des Glaukoms.

Beim Glaukom sterben Sinneszellen in der Netzhaut des Auges und im Sehnerv ab. Zu den Mechanismen, die zum Zelluntergang führen, gehören unter anderem Durchblutungsstörungen und der Einfluss von Toxinen auf die Ganglienzellen. Die Arbeitsgruppe des Forschungslabors der Augenklinik Bochum um Dr. Sabrina Reinehr und PD Stephanie Joachim konnte in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Zellmorphologie und Molekulare Neurobiologie (Ruhr-Universität Bochum) zeigen, dass es in einem experimentellen, ausschließlich mit Autoimmunmechanismen arbeitenden Glaukommodell auch ohne erhöhten Augeninnendruck zu einer Aktivierung des Komplementsystems kommt. Diese frühe und simultane Aktivierung von Komponenten des Komplementsystems sowohl in der Retina als auch im Sehnerv trat auf, bevor ein eigentlicher Schaden an den beim Glaukom betroffenen Zelltypen festgestellt werden konnte.

Dies spricht nach Ansicht der Forschungsgruppe dafür, dass das Komplementsystem bei der Entstehung des Glaukoms maßgeblich beteiligt wäre. Diese Erkenntnis ist eine Abkehr beziehungsweise eine Erweiterung der bisher vorherrschenden Sichtweise über die Ursachen des Grünen Stars, bei der man primär dem erhöhten Augeninnendruck eine pathogene Wirkung zugesprochen hat.

Diese vielversprechenden Ergebnisse, so die Hoffnung, könnten zu neuen Therapiestrategien für die Glaukomerkrankung führen. Ein denkbarer Ansatz wäre die Unterdrückung des Komplementsystems. Möglicherweise könnte es so gelingen, die Degeneration von Sinneszellen in der Netzhaut und im Sehnerv aufzuhalten. „Dies würde die bisherige Glaukomtherapie, die fast ausschließlich in einer medikamentösen oder operativen Senkung des Augeninnendruckes besteht, sinnvoll ergänzen”, betont die Gruppe. Und die Zahl der Patienten, die davon profitieren könnten, sei hoch: „Alleine in Deutschland geht man von rund einer Million Menschen mit Glaukom oder erhöhtem Augendruck aus – bei unbekannter Dunkelziffer.”

(Quelle: Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum)