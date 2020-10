Medizin: Glaukomkontrolle von zu Hause aus

Glaukomteste können in Zukunft selbstständig durchgeführt werden

Eine neue Studie der City, University of London veröffentlicht eine Reihe von Beweisen, die darauf hindeuten, dass regelmäßige Augenuntersuchungen zur Glaukomüberwachung auch von zu Hause aus erfolgen kann.

An der Untersuchung nahmen 20 Glaukompatienten des NHS aus ganz England und Wales teil, denen sechs Monate lang ein Prototyp eines Augentests auf Tablettenbasis („Eyecatcher“) zur Verfügung gestellt wurde. Mit diesem Gerät wurden sie gebeten, den Sehtest zu Hause selbst durchzuführen und jedes ihrer Augen einmal im Monat zu testen.

Ähnlich wie bei herkömmlichen Augentests für Glaukom sahen die Patienten ein zentrales Kreuz an, das auf dem Gerät präsentiert wurde, und drückten einen Knopf, als sie einen Lichtblitz sahen, der an verschiedenen Stellen und mit unterschiedlicher Intensität auftrat. Die nach vorne gerichtete Kamera des Computers nahm sie während des Tests ebenfalls auf, und die künstliche Intelligenz (KI) wurde zur Gesichtserkennung und zur Kopf-/Augenverfolgung eingesetzt, um sicherzustellen, dass die Patienten den Test korrekt durchführten.

Die Genauigkeit wurde durch einen Vergleich der zu Hause durchgeführten Messungen mit den konventionellen "Goldstandard"-Bewertungen in der Klinik zu Beginn und am Ende der Studie beurteilt. Die Adhärenz wurde als Prozentsatz der durchgeführten Tests quantifiziert.

Die Studie ergab, dass 98% der Heimtests erfolgreich abgeschlossen wurden (hohe Adhärenz) und dass die Daten aus den Heimüberwachungs-Tests in starker Übereinstimmung mit den klinischen Goldstandard-Bewertungen standen (hohe Genauigkeit).

Es zeigte sich auch, dass die Verwendung von Home-Monitoring-Daten in Kombination mit aktuellen klinischen Daten den Messfehler reduziert (um über 50% bei 90% der Augen). Dadurch könnten Fälle von rasantem Sehverlust möglicherweise Monate oder sogar Jahre früher erkannt werden.

Dies ist weltweit die erste Studie, die darauf hindeutet, dass Glaukom-Augentests von den Patienten selbst zu Hause genau durchgeführt werden können. Künftige Studien werden untersuchen, ob die häusliche Überwachung über längere Zeiträume tragfähig ist und in der Lage, rasant fortschreitende Fälle von Glaukom zu erkennen. Die Autoren der Studie bereiten auch eine Folgestudie vor, die die Ansichten und Meinungen von Menschen mit Glaukom bezüglich der häuslichen Überwachung darstellen wird.