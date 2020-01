Medizin: Hornhaut-Transplantation in Bildern

Foto-Ausstellung “Wieder-Sehen” am Dresdner Uniklinikum

Gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Dresden macht die Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation (DGFG) mit einer Foto-Wanderausstellung auf die Möglichkeiten der Hornhauttransplantation aufmerksam. Fotografin Alexandra Bidian begleitete für die Bild-Reportage “Wieder-Sehen” eine Patientin.

Häufigste Indikation für die Übertragung von Hornhautgewebe an der Klinik für Augenheilkunde des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden ist die Fuchs´sche Hornhaut-Dystrophie. Die dafür notwendigen Transplantate bereitet die DGFG vor. Die vom Dresdner Uniklinikum mit gegründete und als einer von fünf Gesellschaftern getragene gemeinnützige GmbH begleitet auch die vorhergehende Entnahme der Spenden.



“Die Bereitschaft der Menschen, nach ihrem Tod Augenhornhäute oder anderes Gewebe wie bestimmte Blutgefäße zu spenden, ist ungleich höher als die von ganzen Organen”, so die Uniklinik. Dies spiegele sich auch in der 2019er-Bilanz der DGFG wider. Die DGFG konnte laut Mitteilung im vergangenen Jahr deutschlandweit 2753 Gewebespenden realisieren. 5740 Patientinnen und Patienten wurden so zeitnah und sicher mit einem Gewebetransplantat versorgt. Mit 347 Spenderinnen und Spendern ist Sachsen das drittstärkste Bundesland in der Gewebespende im Netzwerk der DGFG. Insgesamt 110 Augenhornhäute wurden 2019 an der Augenklinik des Universitätsklinikums Dresden transplantiert.

Im Durchschnitt werden pro Jahr rund 7000 Hornhauttransplantationen in Deutschland vorgenommen. “Mehr als jede zweite Hornhaut kommt von der DGFG. Wir können mittlerweile bei der Hornhauttransplantation die meisten Anfragen innerhalb weniger Wochen erfüllen”, sagt DGFG-Geschäftsführer Martin Börgel.

Link zur Entstehung der Ausstellung: https://gewebenetzwerk.de/foto-wanderausstellung-wieder-sehen/

Quelle: Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde