Medizin: Neue Erkenntnisse bei AMD

Vitamin D und Fettsäuren ohne therapeutischen Effekt

Weder Vitamin D noch Omega-3-Fettsäuren können Entstehen und Fortschreiten einer altersbedingten Makuladegeneration (AMD) aufhalten, auch nicht in hoher Dosierung. Zu diesem Ergebnis kommt eine randomisierte placebokontrollierte Studie, an der fast 26 000 Männer und Frauen im Alter von durchschnittlich 67 Jahren teilgenommen hatten.

Die Teilnehmer beantworteten einmal im Jahr einen Fragebogen, der unter anderem eine AMD-Diagnose in den vergangenen zwölf Monaten ermittelte. Die Probanden sollten täglich eine sehr hohe Dosis von 2000 IU Vitamin D und 1g Omega-3-Fettsäuren aus Seefisch zu sich nehmen.

Während einer mittleren Beobachtungszeit von fünf Jahren erkrankten 285 Probanden neu an einer AMD, 39 erlebten ein Fortschreiten der Krankheit. Weder die hoch dosierte Einnahme von Vitamin D noch die ebenfalls großzügig bemessene Aufnahme der Omega-3-Fettsäuren konnten das Risiko signifikant senken. Damit haben sich die in Beobachtungsstudien gewonnenen vielversprechenden Hinweise auf einen Nutzen der Supplementierung nicht bestätigt.



(Quellen: Jama Ophthalmology 29. Oktober 2020; medical-tribune.de 28. November 2020)