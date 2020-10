Medizin: Ursache von Augenverletzungen

90 Prozent aller Unfälle wären vermeidbar

Bis zu 95 Prozent der Augenverletzungen sind leicht und können meist ambulant behandelt werden, die restlichen fünf Prozent führen häufig zu einer lebenslangen Behinderung.

Verätzungen zählen zu den besonders ernsten Verletzungen, bei denen oft noch Folgeoperationen nötig sind. Das bedeutet: Krankenwagen rufen und möglicherweise ätzende Partikel mechanisch aus dem Augen entfernen. „Dann sofort das Auge ausgiebig mit Wasser spülen, notfalls auch mit Limonade oder Bier“, erläutert ein Experte der DOG.

Heute passieren Unfälle zum überwiegenden Teil bei Freizeitaktivitäten, im Sport oder bei Heimwerkertätigkeiten. Im Sportbereich gilt Squash als besonders gefährlich für die Augen. „Das liegt am ungünstigen Größenverhältnis des Balls, der nicht am Knochen aufprallt, sondern ungehindert zum Augapfel vordringen kann“, erklärt Dr. med. Ameli Gabel-Pfisterer vom Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam. „Wir empfehlen deshalb eine Schutzbrille beim Squash, aber auch beim Golfen – wie es etwa in England oder in den USA bei Turnieren schon zwingend vorgeschrieben ist“, setzt die DOG-Expertin hinzu.

Kinder und Jugendliche wiederum werden besonders häufig Opfer von Augenverletzungen durch Feuerwerkskörper. Rund ein Viertel aller Feuerwerks-Augenverletzungen sind schwer und müssen stationär behandelt werden. Aus diesem Grund plädieren die deutschen Augenärzte wie viele ihrer internationalen Kollegen für Präventionsmaßnahmen. „In Holland hat schon allein eine Verkürzung der Zeiten, in denen private Feuerwerke gezündet werden dürfen, zu einer Halbierung der Verletztenzahlen geführt“, berichtet Gabel-Pfisterer. „Wir setzen uns für die Abgabe von Schutzbrillen beim Kauf von Feuerwerkskörpern ein, aber vor allem für eine Diskussion über ein Verbot privat genutzter Pyrotechnik“, ergänzt DOG-Präsident Professor Dr. med. Hans Hoerauf.

Unterdessen hat die Augenchirurgie große Fortschritte bei der Versorgung schwerer Augenverletzungen gemacht. Während noch vor 40 Jahren Augen, die kein Licht mehr wahrnehmen konnten entfernt wurden, kann heute sogar wieder ein orientierendes Sehvermögen erreicht werden. Voraussetzung ist, dass die Rekonstruktion innerhalb der ersten 100 Stunden nach der Verletzung vorgenommen wird.