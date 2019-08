Mehrblick: Brillen-Sprechstunde am 29. August 2019 in Berlin

Dringend Mithilfe von Optiker gesucht

Die gemeinnützige Organisation Mehrblick sucht einmalig eine Person, die zusammen mit der Projektleiterin Christiane Faude-Großmann am 29. August 2019 von 11-13.00 Uhr in der Caritas-Ambulanz, Jebenstrasse 3 (Nähe Bahnhof Zoo) in Berlin beim Refraktionieren mithilft.

Alle Geräte sind vor Ort, es muss nichts mitgebracht werden.

Interessenten melden sich bitte unter: 0177-236 9 426 oder per Mail: gebrauchtebrillen.hamburg@gmail.com