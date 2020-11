MEI / B&S: Zusammenarbeit bekannt gegeben

Kooperation für den Vertrieb des Glasschleifgeräts EZFit

Breitfeld & Schliekert und das weltweit führende italienische Unternehmen für Glasschleifautomaten MEI geben zum 1. Dezember 2020 ihre Kooperation zum Vertrieb und der Vermarktung des Trockenschleifgerätes EZfit auf dem deutschen Markt bekannt.

MEI System Italia entwickelt und produziert seit mehr als 35 Jahren qualitativ hochwertige Schleifgeräte für die optische Industrie. Im Jahr 2000 gelang MEI der Durchbruch mit seiner revolutionären Frästechnologie, die seitdem Standard bei den großen internationalen Glasherstellern auf drei Kontinenten ist.

„MEI ergänzt unser Portfolio an Schleifgeräten perfekt.” sagt Bernd Pigorsch, B&S Vice President Sales & Marketing. „Wir sind stolz, in unserem Firmen-Logo den Zusatz Quality Made zu tragen und haben mit MEI einen Partner mit gleich hohen Qualitätsstandards gefunden. Das High Tech-Gerät EZFit in Verbindung mit unserem gut ausgebildeten, lokalen Service-Team wird den anspruchsvollen Kunden in Deutschland völlig neue Möglichkeiten bieten“.

B&S wird neben der Vermarktung und dem Vertrieb auch die Installation und Wartung sowie den kompletten After-Sales-Bereich übernehmen und somit erste Anlaufstelle für das EZfit Schleifgerät werden.

Im Zuge eines weltweiten Prozesses verfolgt MEI damit das Ziel, die Präsenz seiner Geräte in dem strategisch wichtigen deutschen Markt zu erhöhen.

„Wir freuen uns außerordentlich über die Kooperation mit B&S und die Möglichkeit, unsere Technologie über diesen Kanal der anspruchsvollen deutschen Kundenklientel anbieten zu können.” so Stefano Sonzogni, Präsident von MEI „Wir sind überzeugt, dass unsere innovativen Schleifgeräte durch B&S den besten Support sowohl in vertrieblicher als auch in technischer Hinsicht bekommen werden und den Kundenerwartungen vollumfänglich entsprochen wird.