MEI: Spende von 500.000 Euro für Coronavirus-Notfall-Lage

Solidarität in Norditalien

Um der Not rund um das Coronavirus zu begegnen, hat MEI, der weltweit führende Hersteller von Maschinen für die Glasrandbearbeitung, Solidarität gezeigt, indem er zu Spendenaktionen beiträgt, die in der Umgebung seines italienischen Hauptsitzes gestartet wurden. Bergamo, Italien, ist eine der am stärksten vom Covid-19-Ausbruch betroffenen Städte der Welt.

MEI spendete mit Unterstützung seiner gemeinnützigen MEI-Stiftung 150.000 € an das Krankenhaus Papa Giovanni XXIII in Bergamo und weitere 150.000 € an die Gesundheitsschutzbehörde von Bergamo.

Darüber hinaus wollte MEI die Forschung unterstützen, um sicherzustellen, dass der Weg des italienischen Mario Negri-Instituts für pharmakologische Forschung dazu beitragen kann, dem Coronavirus-Notfall etwas entgegen zu setzen. MEI hat daher beschlossen, das Institut mit einem Beitrag von 200.000 € zu unterstützen.

"Mit diesen Spenden wollten wir unsere Gemeinde konkret unterstützen und allen an diesem Notfall beteiligten Angehörigen der Gesundheitsberufe und Forschern unseren Dank aussprechen. Die Situation ist dramatisch, die Bedürfnisse sind vielfältig, von logistisch bis instrumentell." - erklärt Stefano Sonzogni, Präsident von MEI - "Wir sind sicher, dass wir diesen Kampf gewinnen werden, und hoffen, dass sich die Situation bald wieder normalisiert."

Die MEI Foundation ist seit mehreren Jahren in Solidaritätsprojekten aktiv, die sich hauptsächlich auf die Behandlung von Sehstörungen, insbesondere bei pädiatrischen Patienten, in verschiedenen Teilen der Welt beziehen.