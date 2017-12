Menicon: 30-jähriges Jubiläum

Im Januar feiert Menicon 30. Geburtstag

Im Januar 1988 eröffnete Menicon seine erste Niederlassung in Deutschland. 13 Mitarbeiter nahmen damals im ersten Menicon Büro in Offenbach die Arbeit auf. Das Produktprogramm bestand aus einer formstabilen Linse (EX) und einer Weichlinse (SoftMA).

Menicon bietet heute ein äußerst breitgefächertes Produktportfolio, das Kontaktlinsenspezialisten die Möglichkeit bietet, nahezu jede Fehlsichtigkeit einfach und erfolgreich mit Kontaktlinsen zu korrigieren, dazu Pflegeprodukte und Zubehör. Abgerundet wird das Sortiment durch das Menicon Anpassprogramm easyfit.

Produziert werden alle Menicon Produkte heute in eigenen Produktionsstätten in Japan, Singapur, Holland, Großbritannien und Frankreich. Am Standort Frankfurt arbeiten 38 Mitarbeiter in Vertrieb, Marketing, Professional Service und Logistik.